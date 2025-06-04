بحضور خالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ترأست اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث استعرضنا مستجدات المشاريع والاستثمارات البحثية في هذا القطاع الحيوي، ودور المجلس في استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة».

وأضاف سموه: «أكدت على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتمكين التقنيات الحديثة بما يدعم تنافسية أبوظبي العالمية ويعزز جودة الحياة عبر الابتكار».