الامارات | طلوع نجم الثريا في سماء الإمارات فجر 7 يونيو إيذانا بدخول "القيظ"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد سماء الإمارات فجر السابع من يونيو الجاري طلوع نجوم الثريا فوق الأفق الشرقي ويكون علامة على دخول " القيظ" وأوان شدة الحرارة.

ويعتبر العرب "طلوع الثريا" أول القيظ ويعد القيظ عندهم وقت شدة الحر وتكون درجات الحرارة في أقصاها مع نشاط رياح السموم.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك :" يعد أهل الانواء عدد أيام "طالع الثريا " أو"طلوع منزلة الثريا " 13 يوما تمتد من 7 إلى 19 يونيو فيما يشمل "موسم الثريا " طلوع منزلتي "الثريا" وتابعها " الدبران" ويمتد ما بين 7 يونيو و2 يوليو.

وأشار إلى أنه في منتصف "موسم الثريا " يضمحل ظل الزوال وينعدم عند مدار السرطان (حيث المناطق الجنوبية من الدولة ) و تتعامد أشعة الشمس عليه لتصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا مع الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو ويبلغ النهار أقصى طوله والليل قصره في النصف الشمالي من الأرض وتتجاوز درجات الحرارة العليا نهارا 42 درجة مئوية ودرجات الحرارة الدنيا ليلا لا تقل عن 25 درجة مئوية تصاحبها رياح صيفية شمالية غربية صيفية أطلق عليها العرب (البوارح) أورياح ( البارح) وتنشط رياح السموم وهي رياح شمالية - شمالية غربية صيفية جافة تحرك الرمال ومثيرة للغبار أحيانا.

وأضاف الجروان : " يتخلل القيظ موجات حر ترتفع فيها درجات الحرارة العليا بما لا يقل 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي

وتستمر فترة لا تقل عن يومين يطلق عليها العرب (وغرات) وتتكرر خلال القيظ فيما يمتد القيظ خلال الفترة من بداية يونيو إلى نهاية أغسطس تُعتبر الفترة الأشد حرارة في عموم الجزيرة العربية وتعتبر نجوم الثريا أول نجوم القيظ وأول مواسم القيظ حيث يشتد الحر والجفاف يليه "موسم الجوزاء والمرزم" و خلاله يكون غاية القيظ وشدته وتبلغ فيها الحرارة أقصاها والجفاف شدته و تنشط السموم وهي الريح الحارة الجافة وأخيرا " موسم الكليبيين وسهيل" وفيه تشتد الرطوبة مع الحرارة العالية فيكون الجو مجهدا وتنشط رياح الكوس وهي الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة والمعتدلة الحرارة ثم تنكسر شدة الحرارة وينجلي القيظ في نهايته.

ونوه إلى أن أهل الزراعة يعتبرون القيظ / الصيف موسم حصاد وجني ثمار النخيل ويقال " قيظت الذيد " أو' قيظت العين " أي نضج الرطب وعندهم قد تقيظ مناطق قبل مناطق.