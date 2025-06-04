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الامارات | حجاج برنامج "الشبهانة" يصلون إلى الأراضي المقدسة ويواصلون أداء مناسكهم بكل يسر

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مكة المكرمة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حجاج برنامج "الشبهانة" يصلون إلى الأراضي المقدسة ويواصلون أداء مناسكهم بكل يسر 1/2
  • الامارات | حجاج برنامج "الشبهانة" يصلون إلى الأراضي المقدسة ويواصلون أداء مناسكهم بكل يسر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عبر مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، برنامج زايد للحج لموسم 1446هـ / 2025م والذي أطلق عليه اسم "الشبهانة" تيمّنًا بـ"غافة الشبهانة" الواقعة في منطقة الظفرة، والتي تُعد من أقدم الأشجار المعمّرة في دولة الإمارات، ورمزًا للأصالة والجذور الراسخة والتسامح والعطاء المستدام.

وقد وصل حجاج برنامج "الشبهانة" إلى الأراضي المقدسة، وهم يواصلون أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والسكينة، وسط متابعة دقيقة من الفرق المختصة، بما يضمن لهم رحلة حج ميسّرة وآمنة، تعكس قيم البرنامج وأهدافه السامية.

يهدف البرنامج إلى تقديم رحلة حج متميزة لحجاج دولة الإمارات، وفق أعلى معايير التنظيم والخدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في رعاية ضيوف الرحمن.

وراعى البرنامج احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المستعصية ومرافقيهم، من خلال توفير كل سبل الراحة والدعم لهم، سواء من حيث السكن المناسب، أو النقل الميسر، أو المتابعة الصحية المستمرة، بما يعزز من جودة الرعاية، ويُمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

يرافق الحجاج في هذا البرنامج نخبة من الوعاظ والمفتين لتقديم التوعية الدينية لأداء المناسك، والإجابة عن استفساراتهم الشرعية إضافة إلى كادر طبي متكامل بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية وذلك لتأمين الرعاية الصحية والمتابعة الطبية المستمرة طوال فترة الحج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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