الامارات | شرطة عجمان تستعد لاستقبال عيد الأضحى بخطة مرورية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن جاهزيتها التامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة مرورية محكمة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتنظيم حركة السير، وذلك بتكثيف التواجد الميداني ونشر الدوريات على مدار الساعة.

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم راشد حميد بن هندي، أنه سيتم توزيع 55 دورية مرورية في مختلف مناطق الإمارة، لضبط الحالة المرورية والحد من الازدحامات والاختناقات، والتصدي لأي سلوكيات مرورية خاطئة، خاصة القيادة بطيش وتهور، أو القيادة بطريقة تعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن الخطة تشمل تكثيف التواجد المروري بدءًا من يوم الخميس، الذي يسبق عطلة العيد، نظراً لزيادة الإقبال على الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى نهاية الإجازة، لا سيما في محيط المساجد ومصليات العيد، والمناطق الترفيهية ومراكز التسوق، بما يضمن راحة وطمأنينة المصلين والزوار.

وأضاف المقدم راشد بن هندي أن شرطة عجمان تولي أهمية بالغة لسلامة المشاة ومستخدمي الطريق، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المشي، مؤكداً أن الحملة ستسهم في الحد من حوادث الدهس الناتجة عن السرعة الزائدة أو عدم الانتباه من قبل بعض السائقين.

وأشار إلى أن الخطة المرورية تشمل فترة الإجازة، بهدف الحد من الحوادث المرورية التي قد تعكر صفو فرحة العيد، داعياً السائقين، وخاصة فئة الشباب، إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والسرعات المحددة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين