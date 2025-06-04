الامارات | الخدمات الذكية تيسر أداء المناسك لحجاج دولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد "مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات" العديد من الآليات وخطط العمل القائمة على استثمار التقنيات الذكية المتطورة، لتوفير خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة، بهدف ضمان توفير المزيد من الراحة وتأمين سلامة حجاج الدولة في كافة محطات الحج.

ويعزز الاستعداد المبكر من قبل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، والإمكانات والخبرات الواسعة التي يتمتع بها، فضلاً عن الحافز الكبير لتقديم خدمات فائقة الجودة لحجاج الدولة على كافة المستويات، لا سيما من خلال حضور فعاليات ملتقى حجاج الإمارات في أبوظبي، واطلاعهم على آليات ووسائل الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لهم بسهولة ويسر، سواء داخل الدولة أو خارجها، والاستفادة المثلى من تلك الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الذكية، التي توفر الوقت والجهد، سواء بالنسبة للحجاج، أو الفرق القائمة على تلك الخدمات، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية واستباقية لجميع حجاج الإمارات.

التسكين الذكي

ويأتي اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام على رأس قائمة الخدمات المقدمة لحجاج دولة الإمارات، وبما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

وقام المكتب بتوفير قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية، وذلك في إطار حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على كافة المستفيدين من خدمات مكتب شؤون الحجاج.

وضمن خططه الاستباقية التي تستهدف توفير أقصى سبل الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة تم تركيب أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مخيمات حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس درجات الحرارة العامة، ومراقبة نظافة الممرات، والوقوف آلية الدخول والخروج عبر البوابات، مما يعد مبادرة مبتكرة تمكن أعضاء المكتب من متابعة انسيابية الخدمات عبر وسائل متطورة.

منصة فازع

كما طور مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات منصة "فازع" للاستجابة الطارئة للبلاغات من قبل حجاج الدولة على مدار الساعة، وذلك بهدف إيجاد الحلول الفورية بالتنسيق مع جميع اللجان المعنية في المكتب والحملات، وبما يعكس تسخير كافة الموارد لإسعاد الحجاج وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة.

وتعمل المنصة عبر تأمين خطوط ساخنة اعتباراً من وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وحتى نهاية موسم الحج، وذلك بهدف ضمان راحة وسلامة جميع حجاج الدولة، وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات لحجاج الإمارات.

رسائل توعوية ومقاطع تثقيفية

وفي ذات الإطار الهادف إلى تقديم خدمات متميزة لحجاج دولة الإمارات، قام المكتب بإرسال سلسلة من الرسائل التوعوية والمقاطع التثقيفية لجميع حجاج الدولة عبر خدمة الرسائل النصية sms أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة بما يمكنهم من أداء كافة المناسك بسهولة ويسر.

وفي حين يندرج توفير هذه الرسائل ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها التوعوية والتثقيفية في موسم الحج عبر جميع المنصات التواصلية والتفاعلية مع الحجاج، يتكامل هذا الإجراء بدوره مع منصة "فازع"، وإجراءات التسكين الذكي، وغيرهما من الخدمات الذكية، ضمن باقة شاملة من الخدمات، تضمن تأمين التواصل مع حجاج الدولة على مدار الساعة، وتقديم أرقى الخدمات، من أجل المساهمة الفاعلة في إتمام رحلة حج آمنة وميسرة لجميع حجاج الدولة.