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طقس الإمارات المتوقع غداً

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طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناُ، وتظهر السحب شمالاً وشرقاً، رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:44، والمد الثاني عند الساعة 21:51.
الجزر الأول عند الساعة 14:13، والجزر الثاني عند الساعة 04:23.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والمد الثاني عند الساعة 07:08.
الجزر الأول عند الساعة 11:14، والجزر الثاني عند الساعة 00:38.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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