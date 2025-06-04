رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام، خاصة في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الشاطئ في أبوظبي، فخامة الرئيس المصري الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث تبادل سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية اللقاء، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركات.



كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء، الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام، والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء، تكريماً لفخامة الرئيس المصري.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.



وقد غادر فخامة الرئيس المصري دولة الإمارات في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.