الامارات | 5 أنفاق جديدة ضمن مشروع تطوير شارع الوصل تستهدف "خفض زمن الرحلة".. تعرف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مشروعاً متكاملاً لتطوير شارع الوصل، من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، يتضمن تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويتضمن المشروع، تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم، حتى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، حيث سيجري توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يتضمن تطوير ستة تقاطعات على شارع الوصل مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، وأم عمارة، والعروبة، والصفا، وذلك بتنفيذ خمسة أنفاق بطول إجمالي 3850 متراً.

وسيجري تنفيذ أعمال تحسينات على تقاطع شارع الوصل مع شارع الثنية، وتنفيذ نفق باتجاه واحد على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة بسعة ثلاث مسارات، يتفرع منه مساران بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، ومسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع أم سقيم، بطاقة استيعابية قدرها 4500 مركبة في الساعة، إضافة إلى نفق على شارع أم الشيف، بسعة مسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، بطول 750 متراً، وطاقة استيعابية قدرها 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل المشروع تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع أم عمارة بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 700 متر، وطاقة استيعابية 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويشمل المشروع تنفيذ نفق باتجاه واحد، على تقاطع شارع الوصل مع شارع العروبة، بالاتجاه إلى شارع جميرا، بطول 625 متراً، وبسعة مسارين، بطاقة استيعابيه 1400مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، بطول 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.