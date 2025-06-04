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الامارات | حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له

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أم القوين ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له 1/2
  • الامارات | حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الدستوري رقم "1" لسنة 2025 ، تم بموجبه تعيين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً لحاكم إمارة أم القيوين .

ونص المرسوم على إلغاء كافة المراسيم الدستورية السابقة .. المرسوم رقم "1" لسنة 2004 والمرسوم رقم "1" لسنة 2007 ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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