الامارات | حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يُعين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً له والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الدستوري رقم "1" لسنة 2025 ، تم بموجبه تعيين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائباً لحاكم إمارة أم القيوين .
ونص المرسوم على إلغاء كافة المراسيم الدستورية السابقة .. المرسوم رقم "1" لسنة 2004 والمرسوم رقم "1" لسنة 2007 ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
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