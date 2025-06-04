استقبله رئيس الدولة.. الرئيس المصري يصل الإمارات في زيارة أخوية

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.

