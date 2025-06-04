الامارات | إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في إمارة الشارقة من الرسوم في عيد الأضحى، خلال الفترة من من 6 يونيو إلى 8 يونيو 2025.
وذكرت بلدية الشارقة بأن المواقف ستكون مجانية باستثناء بعض المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.
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