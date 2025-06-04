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الامارات | إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى

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الشارقة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى 1/2
  • الامارات | إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في إمارة الشارقة من الرسوم في عيد الأضحى، خلال الفترة من من 6 يونيو إلى 8 يونيو 2025.

وذكرت بلدية الشارقة بأن المواقف ستكون مجانية باستثناء بعض المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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