الامارات | إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في إمارة الشارقة من الرسوم في عيد الأضحى، خلال الفترة من من 6 يونيو إلى 8 يونيو 2025.

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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