أنور قرقاش يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبُل تعزيزها في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حولها. حضر اللقاء محمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وسعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة.