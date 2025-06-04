رئيس الدولة يهنئ لي جيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كوريا. وتمنى سموه للرئيس الجديد التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من الإنجازات التنموية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من الإنجازات التنموية، وأتطلع إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين لمصلحة التنمية المشتركة فيهما وازدهار ورخاء شعبيهما".