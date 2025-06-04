الامارات | محمد بن زايد يهنئ لي جيه-ميونغ إثر فوزه برئاسة كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لي جيه-ميونغ إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس":" أهنئ لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من الإنجازات التنموية".

وتابع سموه قائلا:"وأتطلع إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين لمصلحة التنمية المشتركة فيهما وازدهار ورخاء شعبيهما".