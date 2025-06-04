"طرق دبي" تُعلن عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، مشروعاً متكاملاً لتطوير شارع الوصل، من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً.

يتضمن المشروع تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد، وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه.

ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تطوير شارع الوصل، يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، تشمل أيضاً تطوير شارعي أم سقيم والصفا.

وأشار إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تضم العديد من المرافق العصرية السياحية تشمل الشواطئ والفنادق والمطاعم الفاخرة والمناطق السكنية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع الوصل، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة، وتشمل تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، الذي يسهم عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة.

ويشمل المشروع تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر.