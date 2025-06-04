شوارع العين تتزين للعيد بألوان الربيع

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة العين، أعمال زينة شوارع وميادين المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتضمن تركيب تشكيلات ضوئية مميزة ابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية السعيدة، لتضفي طابعاً احتفالياً وجمالياً تعبّر عن روحانية العيد.

وأوضحت المهندسة لطيفة الكويتي، مدير مشروع الزينة في البلدية، من خلال استخدام تشكيلات مستمدة من روحانية ومعاني العيد، بلغ عدد التشكيلات الضوئية المستخدمة أكثر من 1031 تشكيلة ضوئية مختلفة، تم تركيبها في 59 شارعاً في المنطقة وعلى امتداد 107 كم، مشيرة إلى الإبقاء على أنوار الزينة طوال أيام عيد الأضحى، لتبقى منطقة العين متألقة بأضوائها خلال هذه المناسبة الدينية، وتعكس الوجه الحضاري وتجسّد معاني وقيم وروحانية العيد والعادات والتقاليد الوطنية. وأضافت: استخدمت البلدية مجموعة من الشعارات والرموز المستخدمة في الزينة تم خلالها التركيز على أشكال الزهور وإدخال ألوان إضافية ومنوعة، مثل الزهري والأزرق والأخضر، تماشياً مع فصل الربيع، وبما ينشر فرحة العيد في المنطقة، تتخللها كلمات وعبارات المباركة بعيد الأضحى باستخدام خطوط عربية منسجمه مع التشكيلات.