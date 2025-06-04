ارتفاع في «الحرارة» خلال يونيو

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية لشهر يونيو، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، عن ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الدولة خلال الشهر الجاري، بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً مقارنة بشهر مايو الماضي، مشيراً التقرير إلى تراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، كما تؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح المركز الوطني في تقريره عن سمات شهر يونيو، أنه في هذا الشهر وتحديداً خلال الثلث الأخير في يوم 21 تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً. يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر.

وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر قد يتخللها سقوط أمطار.. وتقلّ نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

متوسط الحرارة العظمى بين 39.8 و42.7 °م

يتراوح متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر بين 33.0 و35.7°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.8 و42.7 °م.

أما متوسط درجة الحرارة الصغرى، فيتراوح بين 26.8 و29.4 °م، وأعلى درجة حرارة عظمى تم تسجيلها بلغت 52° في الياسات سنة 2010، أما أقل درجة حرارة فعلى ركنه سنة 2004، والتي بلغت 14.1 °م، ويكون متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر 13 كم/ساعة، وأعلى سرعة وهبة رياح فبلغت 125.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010، وبالنسبة إلى الرطوبة، فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، أما متوسط الرطوبة النسبية الصغرى بين 14% إلى 27%.