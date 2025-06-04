حملات تفتيشية على أسواق العين

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

كثّفت بلدية مدينة العين، استعداداتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمواقع ذات الكثافة المجتمعية، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وذلك ضمن استعدادات شاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال سيف معيوف الكتبي، رئيس قسم تفتيش العمليات: تقوم فرق التفتيش بمتابعة وتنظيم الأعمال الرقابية في سوق السمك والخضار، بهدف توفير الدعم الكامل للمتسوقين والزوار، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لرفع جاهزية السوق خلال فترة الاستعداد للعيد وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم توزيع المفتشين على مختلف الفترات الزمنية، لضمان الرقابة المستمرة على التزام الباعة وتلبية احتياجات الجمهور.

وأشار الكتبي إلى أن خطة التفتيش خلال عيد الأضحى المبارك، شملت توزيع المفتشين على 31 منطقة داخل وسط المدينة، بالإضافة إلى 154 حوضاً سكنياً، وذلك ضمن خطة شاملة لتغطية المناطق الحيوية وتكثيف الوجود الرقابي في المواقع ذات الكثافة المجتمعية المرتفعة، مثل سوق السمك والخضار، وجبل حفيت، ومنطقة مبزرة الخضراء.

كما ستعمل الفرق الموزعة على مختلف مناطق العين، على تكثيف الجولات الميدانية في الأحياء السكنية، لرصد الظواهر السلبية التي تؤثر على المظهر العام، مثل إلقاء المخلفات خارج القسائم وتسرب المياه، وغيرها من التجاوزات.

وخلال الربع الأول من عام 2025، تمكنت إدارة الرقابة والتفتيش من رصد 11.730 مشوهاً بصرياً، وتحرير4.227 إنذاراً و1.259مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ 5.008 توعيات، بما يعكس الجهود المكثفة المبذولة للحفاظ على منطقة العين.

ومن جانب آخر، تواصل فرق الرقابة والتفتيش تنفيذ جولات تفتيشية يومية ضمن نظام «المفتش الموحد»، الذي يتيح مراقبة دقيقة ومتواصلة لمختلف المناطق، ويعتمد على خطط استباقية وإجراءات رقابية وقائية، لضمان تطبيق قانون المظهر العام لمدينة العين بالشكل الأمثل، بما يعكس المكانة الحضارية التي وصلت إليها المدينة.

وتحرص بلدية العين، على وضع خطط مدروسة للتفتيش على المناطق الحيوية، حيث يتم توزيع مناوبات المفتشين على مناطق العين التي تكثر فيها التواجد المجتمعي خلال فترة العيد، والتابعة لمركز بلدية وسط المدينة، ويتم التركيز أيضاً على منطقة سوق السمك والخضار، وجبل حفيت، ومبزرة الخضراء، حيث تكثر فيها الكثافة أثناء فترة العيد، ويتم متابعة المفتشين وتوزيعهم على المناطق التي تحتاج إلى أعمال رقابية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتوجيههم من خلال عمل الإجراءات الرقابية ومنع التجاوزات خلال فترة العيد، وتوعية المخالفين، بحسب احتياج كل منطقة، بالإضافة إلى متابعة المواقع الإنشائية والمقاولين، ليتم فيها الحد من أي تجاوزات أو رمي مخلفات أو ممارسات من شأنها المساس بمظهر مدينة العين الجمالي.