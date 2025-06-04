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«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا لدى الدولة

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«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد بافول بانييس، السفير الجديد لجمهورية سلوفاكيا لدى الدولة. 
وتمنّى الشامسي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية سلوفاكيا في شتّى المجالات.
من جانبه، أشاد السفير الجديد بالمكانة الرائدة، التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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