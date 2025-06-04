الامارات | خطة شاملة لتأمين المساجد والمصليات الكبرى بدبي خلال عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بخطة شاملة لتأمين جميع المساجد والمصليات الكبرى في الإمارة، مع تكثيف الدوريات في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالوكالة، اللواء سيف مهير المزروعي، إن خطة تأمين فعاليات عيد الأضحى اشتملت على تأمين كل المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كل الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تتضمن توفير 34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، و139 نقطة إسعاف، وخمسة زوارق للإنقاذ البحري، و52 دورية دراجة هوائية، و515 دورية أمنية، و130 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و21 دورية إنقاذ بري، وخمس مركبات «مستجيب»، وأربع غرف عمليات، وزورقين للإسعاف، و18 مستشفى وعيادة خارجية، ومركز العمليات الصحية التابع لدبي الصحية.

وبيّن أن خطة تأمين العيد تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ104 قطارات، و16 ألفاً و981 مركبة فاخرة (ليموزين)، و13 ألفاً و867 مركبة للأجرة، و1240 حافلة للنقل العام، و43 وسيلة للنقل البحري، وأربع مركبات للتحويلات المرورية، وسبعة مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وأكد اللواء المزروعي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن، استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

وناشد أفراد الجمهور ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية على الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

كما ناشد مرتادي الشواطئ ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية إلى جانب التأكيد على مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

ودعا الأهالي وأولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

وأوضح المزروعي أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية ومجلس مديري مراكز الشرطة في شرطة دبي حرصت على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمناطق جبل علي والسطوة والمحيصنة والقوز من خلال تنظيم بطولات رياضية أول وثاني أيام عيد الأضحى من الساعة 5 مساء إلى 12 منتصف الليل، بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.