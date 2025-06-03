محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 985 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم بالإفراج عن 985 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي في إطار حرص سموّه في مثل هذه المناسبات على منح أفراد من المجتمع، حادوا عن الطريق القويم بأفعال وضعتهم تحت طائلة القانون، الفرصة للعودة مجدداً إلى محيطهم المجتمعي، كأشخاص نافعين لأنفسهم ولذويهم، في إطار من احترام القانون والالتزام بأحكامه، وبما يسهم في تحقيق الأمان والاستقرار المجتمعي، فضلاً عن حرص صاحب السموّ على إدخال البهجة والسرور على نفوس أهالي وذوي المشمولين بالعفو في مثل هذه الأيام المباركة، إعلاءً لقيمة التسامح التي تُعد من أهم شيم أهل الإمارات.

وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.