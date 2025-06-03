بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتمع مجلس الشؤون الاستثمارية، التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في وضع واعتماد السياسات العامة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، ومتابعة أداء الجهات الاستثمارية الاستراتيجية التابعة للمجلس لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام للمجلس.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، المستجدات والتوجهات الاقتصادية العالمية، والخطط الاستثمارية للجهات المعنية في إمارة أبوظبي.واطلع المجلس على الأداء المالي للربع الأول لكل من جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، و«القابضة» (ADQ)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي محمد حسن السويدي.