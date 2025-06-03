الامارات | سعود بن صقر يأمر بالإفراج عن 411 نزيلا في رأس الخيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 411 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت فيهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بهذه الفئة، وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة، انطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.

جاء أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلّف لجنة العفو بإعداد الكشوف اللازمة، والتنسيق مع دائرة النيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وأكد أهمية ضمان تحقيق المبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والمتمثلة في إدخال الفرح إلى قلوب النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفرادا منتجين وفاعلين.

وأعرب المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لمكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التي تعكس حرص سموه على إدخال البهجة إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة.

وتوجّه بالشكر أيضا إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، على متابعته المستمرة واهتمامه الدائم بشؤون النيابة العامة والقضاء في الإمارة.

وأكد المستشار أن العفو يُمثل فرصة ذهبية للنزلاء لطيّ صفحات الماضي، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون، الذي يُعد أحد القيم الأساسية التي يرتكز عليها مجتمع دولة الإمارات.