الامارات | الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الفيضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.