الامارات | منصور بن زايد يغادر الكويت في ختام زيارته الرسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دولة الكويت الشقيقة في ختام زيارته الرسمية التي قام بها اليوم.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الكويت الدولي، والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.