الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 439 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 439 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الثلاثاء، بالإفراج عن 439 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
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