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الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 439 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 439 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1/2
  • الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 439 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الثلاثاء، بالإفراج عن 439 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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