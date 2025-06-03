الامارات | "شؤون الحجاج" يرفع جاهزيته لضمان راحة وسلامة حجاج الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، اجتماعا مع رؤساء اللجان بحضور أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة، نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، لمراجعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال حجاج الدولة.

وأكد الدرعي أهمية العمل بروح الفريق والتكاتف في أداء المهام، مشيدًا بجهود الفرق، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان راحة وسلامة الحجاج في جميع مراحل تنقلهم لأداء مناسكهم براحه ويسر.