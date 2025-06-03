"الإمارات للبيئة" تحتفل بالدورة الـ 28 من جائزة إعادة التدوير

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، اليوم، بالدورة الثامنة والعشرين من جائزة الإمارات لإعادة التدوير، وذلك تزامنًا مع يوم البيئة العالمي وتحت شعار "القضاء على التلوث البلاستيكي".

وأقيم الاحتفال في مجمع دبي للمعرفة، برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للطيران المدني وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وهيئات حكومية وقطاعات خاصة ومجتمعية.

ودعت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، في كلمتها خلال الحفل، إلى التزام جماعي بإدارة النفايات لحماية البيئة، مؤكدة أن التحول البيئي يبدأ بأفراد واعين ومتحدين.

وأوضحت أن المجموعة جمعت خلال العام الماضي نحو مليون و524 ألفا و769 كيلوغرامًا من النفايات القابلة لإعادة التدوير من أنحاء الدولة، أُرسلت جميعها لمصانع محلية، وشملت 32 ألفا و833 كجم من علب الألمنيوم، ومليونا و173 ألفا و494 كجم من الورق، و131 ألفا و468 كجم من البلاستيك، و149 ألفا و668 كجم من الزجاج، و14 ألفا و28 كجم من النفايات الإلكترونية، إضافةً إلى آلاف القطع من أحبار الطابعات والهواتف والخردة المعدنية.

وأكدت المرعشي، أن الجائزة شهدت هذا العام ارتفاعًا بنسبة 25% في عدد المشاركين مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة تعكس وعي المجتمع المتنامي بأهمية إعادة التدوير ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الدائري.

وقالت إن الجائزة، التي تنظم سنويًا بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، تكرّم جهود المدارس والعائلات والقطاعات الحكومية والخاصة في فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، مؤكدة أن البرنامج يرسّخ ممارسات مستدامة تسهم في تحويل المؤسسات من مستهلكة إلى محافظة على الموارد.

وأضافت أن المواد التي تجمع وتشمل الورق، والبلاستيك، والمعادن، والزجاج، تُرسل إلى مصانع وطنية لإعادة تدويرها داخل الدولة، ما يحد من استنزاف الموارد الطبيعية ويُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، دعمًا لإستراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأعلنت المجموعة نتائج الفائزين بجوائز الحملات البيئية، حيث حازت كليات التقنية العليا - الفجيرة، جائزة جمع الألمنيوم فئة المؤسسات الأكاديمية، ومدرسة جيمس مودرن أكاديمي، جائزة جمع الورق، ومدرستنا الثانوية - دبي، جائزتي جمع البلاستيك والهواتف المحمولة، ومدرسة دلهي الخاصة - دبي، جائزة النفايات الإلكترونية، ومدرسة سلطان بن زايد - العين، جائزة جمع الخردة المعدنية.

كما تم تكريم أفراد وشركات رائدة مثل شركة الإمارات لتموين الطائرات، ودائرة المالية - أبوظبي، وشركة بيسكس كونستركت، وشركة أبيلّا وشركاه، ومركز دبي التجاري العالمي.