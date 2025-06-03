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عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي

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عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي مكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي.
ورحب سموه بمعالي مكسيم بريفو، وبحثا خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لترسيخ علاقات تعاون إيجابية ومثمرة مع مملكة بلجيكا، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي مكسيم بريفو مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء محمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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