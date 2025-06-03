الامارات | رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 963 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام..وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مبادرة سموه الإنسانية في إطار حرصه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع.