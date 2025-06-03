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الامارات | محمد بن راشد: ‏تحياتنا لقيادة مصر .. وتقديرنا لطلاب مصر

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد: ‏تحياتنا لقيادة مصر .. وتقديرنا لطلاب مصر 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: ‏تحياتنا لقيادة مصر .. وتقديرنا لطلاب مصر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركة القياسية لطلاب مصر في مسابقة تحدي القراءة العربي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي .. المسابقة القرائية الأكبر في العالم … حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي.."


وتابع سموه قائلا: "‏تحياتنا لقيادة مصر .. وتقديرنا لطلاب مصر .. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر .. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر .. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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