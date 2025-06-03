محمد بن راشد: تحياتنا لقيادة مصر وتهانينا للفائزين في تحدي القراءة العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، أن جمهورية مصر العربية احتفلت بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي..المسابقة القرائية الأكبر في العالم. وقدم سموه تحياته لقيادة مصر وتهانيه للطلاب الفائزين، وتقديره لجميع القائمين على التعليم في مصر.

وقال سموه عبر منصة إكس:"احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي .. المسابقة القرائية الأكبر في العالم … حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي .. تحياتنا لقيادة مصر .. وتقديرنا لطلاب مصر .. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر .. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم باذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".