الامارات | منصور بن زايد يصل الكويت في زيارة رسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لسموه، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومخليفة شاهين المرر، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وجاسم محمد الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، و اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين.