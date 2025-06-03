سيف بن زايد: نواصل العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مواصلة العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استكمالاً لجهود مجلس جودة الحياة الرقمية نحو بيئة رقمية أكثر أماناً، اطلعت على عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز حماية المستخدمين. كما قدّم أخي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عرضاً حول الجهود الوطنية لدعم المحتوى الإيجابي ودور الإعلام في خدمة الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الدولة. نواصل العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم، مسترشدين برؤية القيادة في صون كرامة الإنسان. ونؤمن بأن تكامل الجهود الوطنية والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية أجيالنا وتعزيز جودة الحياة الرقمية».