الامارات | «طرق دبي» تبدأ تطبيق إلزامية الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، تطبيق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات عبر تطبيقها الذكي (RTA Dubai)، أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، لتكون إلزامية في جميع مراكز الفحص الفني بالإمارة.

ووفقاً للقرار، الذي عممته الهيئة عبر منصاتها الرقمية وتطبيقها الذكي، فإنه يتوجب حجز موعد مسبق لفحص المركبات بمراكز الفحص الفني في إمارة دبي، حيث يمكن للمتعاملين حجز الموعد بسهولة من خلال القنوات الرقمية للهيئة، كما تتوافر الخدمة من دون موعد مسبق برسم 100 درهم.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة اختيار المتعاملين التوجه بشكل مباشر من دون حجز مسبق، فإنه يتم تقديم خدمة اختيارية للمتعاملين في 19 مركزاً بمقابل رسم إضافي بقيمة 100 درهم فقط.

وتتوافر خدمة الفحص الفني عبر الحجز المسبق للمواعيد في ثمانية مراكز أخرى مع عدم توافر الخدمة الاختيارية في هذه المراكز الثمانية، وهي «واصل العربي سنتر، واصل ند الحمر، شامل العاضد، شامل المحيصنة، شامل ند الحمر، المميز المزهر، تسجيل الطوار، والمنخول».

وأكّدت هيئة الطرق والمواصلات أن هناك فوائد عدة مرجّوة من تطبيق المبادرة على أغلبية مراكز الفحص الفني، من أبرزها توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتخفيض زمن الانتظار بمراكز الفحص، وتوقع تحسّن نسب الإشغال خصوصاً في المراكز التي تجاوزت نسبة الإشغال فيها 80%.

وأفادت بأنها فعّلت نظام الحجز المسبق بمراكز الفحص الفني بشكل إلزامي على جميع فئات المتعاملين والمركبات، باستثناء مركبات أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين المسجلة في إمارة دبي فقط، فلا يُتَطَلَّب منهم حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمات لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات ومن دون حجز مسبق لفحص مركباتهم.