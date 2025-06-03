الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون كارول نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في بولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كارول نافروتسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون التنموي لما فيه الخير والنماء لبلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى كارول نافروتسكي.