الامارات | الدرعي: راحة وسلامة الحجاج أولوية رئيسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مكتب شؤون الحجاج لقاء تنسيقياً مع رؤساء حملات الحج الإماراتية، بهدف تأكيد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوفير كل التسهيلات لحجاج الدولة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع المكتب.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون الحجاج، الدكتور عمر حبتور الدرعي، خلال اللقاء الذي شهد أيضاً اعتماد وتسليم مخيمات كل الحملات في منى وعرفات ومزدلفة، وضع راحة وسلامة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات منظمي الحملات كافة.

وبيّن الدكتور عمر حبتور الدرعي استعداد المكتب التام لتوفير سبل الدعم كافة لجميع الحملات، لضمان تذليل أي صعوبات، والتعامل مع أي مستجدات بسرعة وكفاءة، لضمان راحة وسلامة حجاج الدولة، سواء أثناء تأدية المناسك، أو في سائر مراحل رحلة الحج في الأراضي المقدسة.

وأكد الدرعي، الذي اطلع أثناء اللقاء على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الإمارات، أهمية مراعاة الحالات الخاصة المصاحبة لكل حملة، والتعاون مع لجان المكتب بهدف توفير خدمات استثنائية لتلك الشريحة من الحجاج والمتضمنة كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وأصحاب الهمم. وفي نهاية اللقاء، أشاد الدرعي بالتعاون الكبير الذي يجمع بين وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات السعودية المعنية كافة، ومكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، والتنسيق الدائم بين الطرفين، بما يعزز جهود المكتب لضمان راحة وسلامة حجاج الدولة.