الامارات | مشاركة جماهيرية واسعة في الاحتفاء بيوم تأسيس شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة نايف ومجلس الروح الإيجابية، مسيرة انطلقت من أمام مركز شرطة نايف وتجولت في المنطقة السكنية والتجارية، احتفاءً باليوم الـ69 لتأسيس شرطة دبي، الذي يُصادف الأول من يونيو عام 1956.

وحضر فعاليات المسيرة الاحتفالية مدير مركز شرطة الخيالة رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، ونائب مدير مركز شرطة نايف، العميد خبير عمر عاشور، ورئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، ونائب رئيس المجلس، النقيب سعيد غدير، وعدد من الضباط والموظفين، وبمشاركة جماهيرية حاشدة من مختلف السكان والزائرين إلى منطقة نايف.

كما شارك في المسيرة فرق شرطية من فرقة الخيالة، وإدارة التفتيش الأمني 9K، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وشرطة العسس، وفرقة الدراجات الهوائية، والدراجات النارية، والدوريات القديمة، والدوريات الأمنية السياحية، ودورية غياث، وسيارة خاصة للفرق التكتيكية «سوات»، وطائرة هليكوبتر، وآليات مكافحة الشغب، ومدفع الإفطار. وأشاد اللواء العظب بجهود كل الفرق المشاركة في المسيرة التي شهدت تفاعلاً كبيراً مع أفراد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات التي من شأنها تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وتعكس الصورة الحضارية ومستوى الأمن والأمان في المجتمع.

الجدير بالذكر أن شرطة دبي تأسست في مطلع شهر يونيو من عام 1956، واتخذت من «قلعة نايف» مقراً لها حتى عام 1973 ثم انتقلت إلى مقرها الحالي، وفي ما بعد تحولت القلعة التاريخية إلى مركز شرطة.