الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تذاكر

قال متعاملون إن العروض التي تطرحها شركات الطيران على التذاكر، لا تكون متاحة على مواقع الحجز بالأسعار المُعلنة، لافتين إلى وجود فروق كبيرة بين ما الموضح في العرض وبين المتاح للحجز، متسائلين عن السبب، وسرعة نفاد هذه العروض، مطالبين بتوضيح شروط الأسعار في الإعلانات التي تصدرها.

صيانة

شكا متعاملون الكُلفة الكبيرة لقاء صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تفرضها الشركات المُصنّعة، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى اتخاذ قرار التخلي عن الجهاز وشراء آخر جديد، نظراً إلى الكُلفة المرتفعة للصيانة مقابل سعر جهاز جديد.

سجائر

أبدى قرّاء تخوفهم من إلقاء سكانٍ أعقاب السجائر في بعض الأحيان على شرفات شققهم السكنية، لافتين إلى خطورة ذلك وتأثيره في اندلاع الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين ضرورة تنظيم حملات توعوية حيال هذا الأمر.

ملصقات

شكا سكان بمنطقة البرشاء جنوب في دبي، وضع أشخاص ملصقات إعلانية عشوائية بشكل يومي على الأبواب، أو رميها على الأرض، أو لصقها على عدادات الكهرباء والماء، وبأعداد كبيرة، مشيرين إلى أن هذا السلوك العشوائي يُشوّه المنظر الحضاري، ويسبب إزعاجاً للسكان الذين يتكبدون عناء كبيراً في تنظيفها بشكل يومي، لذا يناشدون الجهات المعنية اتخاذ عقوبات صارمة، ووضع مخالفات رادعة لهذه السلوكيات غير الحضارية.

ند الحمر

قال سكان في ند الحمر بدبي إن للمنطقة مدخلاً من شارع الشيخ محمد بن زايد قبل محطة الوقود، لكن لا يوجد لها مخرج، لافتين إلى وجود ازدحام مروري على الشارع الداخلي مقابل خور دبي، مطالبين بإضافة مخرج بجانب المدخل على شارع الشيخ محمد بن زايد، ما سيسهم في انسيابية الحركة المرورية بشكل أكثر وأسرع.