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الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في «كولورادو» الأميركية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في «كولورادو» الأميركية 1/2
  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في «كولورادو» الأميركية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أكدت تضامن دولة الإمارات مع الحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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