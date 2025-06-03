الامارات | «التربية» تدعو طلبة «الـ 12» للتسجيل في «التعليم العالي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة التربية والتعليم جميع طلبة الصف الـ12، في المسارين العام والمتقدم، إلى ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل في نظام التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي (نابو)، المعني بتحديد المسارات الجامعية والمؤسسات التعليمية التي سينضم إليها الطلبة بعد المرحلة الثانوية.

وجاء في تعميم وجهته إدارات المدارس إلى الطلبة وأولياء الأمور، واطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن عملية التسجيل في نظام «نابو» تمثل خطوة محورية في تحديد مستقبل الطلبة الأكاديمي، وتؤثر بشكل مباشر على فرص قبولهم في الجامعات والكليات، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكدت أن التأخر في التسجيل قد يؤدي إلى صعوبات في ترتيب الخيارات الدراسية أو فقدان الفرص المتاحة، مشددة على أن التزام الطلبة بالموعد يعكس استعدادهم الجاد للمرحلة الجامعية المقبلة.

وشددت على أهمية تسجيل الطلبة في النظام، كونه يسهم في تنظيم عملية انتقالهم من المرحلة المدرسية إلى مؤسسات التعليم العالي.

وشددت إدارات المدارس على جميع الطلبة بسرعة إتمام التسجيل دون تأخير، حفاظاً على استقرار مسارهم الأكاديمي والمهني، مؤكدة أن أبواب الدعم والاستفسار مفتوحة أمامهم من خلال المرشد الأكاديمي في كل مدرسة، حيث يمكن التواصل معه عبر قنوات متنوعة.

وفي سياق متصل، يبدأ طلبة التعليم المستمر المتكامل من الصف السابع إلى الـ12 اختبارات الفترة الامتحانية الثانية لنهاية العام الأكاديمي الجاري 2024-2025 خلال الفترة من 23 يونيو الجاري حتى الثالث من يوليو المقبل.

وتجرى اختبارات الفترة الثانية في سبع مواد تضم: الرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والفيزياء واللغة العربية، والكيمياء، وتحدد لزمن كل اختبار ساعتان من الرابعة حتى السادسة مساء. وتركز وزارة التربية والتعليم على مواصلة التطوير في منظومة التعليم المستمر المتكامل ضمن استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى ضمان التعليم مدى الحياة وتعزيز الفرص التعليمية لكل أفراد المجتمع.