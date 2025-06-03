«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا واليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة أبوظبي مع مونيكا شموتز كيرجوز، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد السويسري، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري. وأكدت مونيكا شموتز كيرجوز، حرص الاتحاد السويسري على تعزيز مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات، مشيدة بنهجها المستند إلى إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم أهداف التنمية والسلام الدوليين. إلى ذلك، التقى الدكتور مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي في مقر مجلس النواب الياباني، كين سايتو رئيس لجنة الصداقة مع الإمارات في البرلمان الياباني.