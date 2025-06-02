الامارات | منصور بن زايد يحضر أفراح العامري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه مسلم سالم بن لغية العامري، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة سليمان صالح بن لغية العامري وذلك في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك".

وقدم سموّه التهاني للعريس وذويه، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين، وتخللته عروض متنوّعة قدمتها فرق تراثية.