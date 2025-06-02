الامارات | "طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1446 / 2025. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة "الفحص الفني للمركبات".

مراكز إسعاد المتعاملين

ستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 2025 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ "الفحص الفني"

مراكز مزودي الخدمة مغلقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من 5 يونيو ولغاية 7 يونيو 2025. وستستأنف خدمات الفحص الفني فقط في المراكز التالية: (تسجيل الطوار- أوتوبرو المنخول- تسجيل العوير- مركز اليلايس- شامل المحيصنة) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 يونيو، ويستأنف الدوام الرسمي لإنجاز المعاملات وخدمات الفحص الفني اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 حسب ساعات العمل المعتمدة.

مترو دبي:

محطات الخطين الأحمر والأخضر

الأربعاء 4 يونيو 2025 إلى السبت 7 يونيو 2025

5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

ترام دبي:

الأربعاء 4 يونيو 2025 إلى السبت 7 يونيو 2025

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

حافلات المواصلات العامة "باص دبي":

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال شهر رمضان المبارك، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

ملاحظة: لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة من 04 يونيو وحتى 08 يونيو2025 .

يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة.

سيتم تشغيل خط الحافلات رقم E102 من محطة حافلات الجافلية إلى مطار زايد الدولي بشكل مباشر في أبوظبي دون المرور بمحطة حافلات ابن بطوطة وشعبية المصفح.

النقل البحري:

لمعرفة مواعيد النقل البحري خلال شهر رمضان المبارك، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://rta.ink/4ieNSa0

المواقف العامة:

ستكون جميع المواقف العامة مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) من 5 يونيو ولغاية 8 يونيو 2025.