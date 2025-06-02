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الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في ولاية كولورادو الأميركية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في ولاية كولورادو الأميركية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أكدت على تضامن دولة الإمارات مع الحكومة الأميركية والشعب الأمريكي الصديق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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