الامارات | "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تطلق حملة توعوية لضمان ذبح الأضاحي بشكل آمن وصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة توعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ذبح الأضاحي في المسالخ الرسمية المعتمدة، وتجنب الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز منظومة الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة السنوية للتوعية بالممارسات الصحية والسليمة في ذبح الأضاحي، حيث تركز على تثقيف الجمهور حول المخاطر المرتبطة بالذبح خارج المسالخ، وأهمية اتباع الإجراءات البيطرية والشرعية خلال هذه الشعيرة المباركة.

كما أكدت الهيئة أن مسالخ إمارة أبوظبي توفر بيئة متكاملة وصحية للذبح، تتضمن فحوصاً بيطرية دقيقة قبل وبعد الذبح، وقصابين مرخصين ومؤهلين بالإضافة إلى تجهيزات متطورة تضمن النظافة والحد من عمليات التلوث التبادلي ، وسلامة اللحوم، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، بما يتماشى مع متطلبات الأمن الحيوي ويحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضحت الهيئة أيضاً أن الكشف البيطري في المسالخ يضمن صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي من خلال الكشف عن الأمراض ، فضلاً عن ضمان استيفاء عناصر التذكية الشرعية كاستقبال القبلة والتكبير والقطع الصحيح وإتمام الإدماء، ما يعزز من جودة وسلامة اللحوم.

ودعت الهيئة الجمهور إلى الالتزام بالذبح في المسالخ النظامية التي تعمل بكفاءة عالية خلال موسم الأضاحي، مشيرة إلى أن الفرق البيطرية والفنية في هذه المسالخ تعمل على مدار الساعة لتوفير خدمات صحية وآمنة، وضمان أفضل الممارسات في التعامل مع الأضاحي، بما يعكس التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الصحة العامة والحفاظ على سلامة الغذاء.