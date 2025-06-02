الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تنظم فعاليات احتفالية للعمال في 10 مواقع خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دولة الامارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك فعاليات احتفالية للعمال في 10 مواقع على مستوى الدولة وذلك تحت شعار " عيدنا مع عمالنا فرحة وسعادة".

وتأتي الفعاليات الاحتفالية بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة بمشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية إلى زيارة الموقع الإلكتروني eidaladha2025.ensure.ae واختيار أي من الفعاليات وفق التوزيع الجغرافي لها، وذلك بهدف تنسيق المشاركة في الفعاليات التي من المقرر تنظيمها في 10 مواقع على مستوى الدولة.

وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال" ان الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار منهجية الوزارة التي تستهدف اسعاد العمال عبر المبادرات المبتكرة لتعزيز اندماجهم المجتمعي لا سيما من خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات والأعياد، وذلك انطلاقا من كونهم احدى ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ومكون أساسي من مكونات سوق العمل.

من جهتها ، قالت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، دلال الشحي: "تستثمر جميع المناسبات لتجديد اللقاء بالعمال، لما تحققه من ترسيخ لمفهوم التعاون والشراكة، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة هذه المبادرات الاجتماعية والإنسانية لما حققته وتحققه من رضا واهتمام من قبل العمال، ومن نتائج إيجابية في سوق العمل، إضافة لما تعكسه من ريادة في المنهجية الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها الدولة في سوق العمل.

وتشمل الفعاليات الاحتفالية، ومسابقات وجوائز، ومباريات وأنشطة رياضية وترفيهية، وزيارات من قبل قيادات الوزارة وشركائها للعمال.