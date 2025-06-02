تمديد فترة بقاء مواطني الدولة في اليابان إلى 90 يوماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت سفارة الإمارات في اليابان عن تمديد فترة بقاء مواطني الدولة، حاملي جوازات السفر العادية إلى 90 يوماً في اليابان، عوضاً عن الـ30 يوماً المعمول بها حالياً، اعتباراً من 1 يوليو 2025.