اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تمديد فترة بقاء مواطني الدولة في اليابان إلى 90 يوماً

0 نشر
0 تبليغ

تمديد فترة بقاء مواطني الدولة في اليابان إلى 90 يوماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت سفارة الإمارات في اليابان عن تمديد فترة بقاء مواطني الدولة، حاملي جوازات السفر العادية إلى 90 يوماً في اليابان، عوضاً عن الـ30 يوماً المعمول بها حالياً، اعتباراً من 1 يوليو 2025.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا