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الامارات | تمديد فترة بقاء مواطني الإمارات في اليابان لـ90 يوما

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | تمديد فترة بقاء مواطني الإمارات في اليابان لـ90 يوما 1/2
  • الامارات | تمديد فترة بقاء مواطني الإمارات في اليابان لـ90 يوما 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة بقاء مواطني الإمارات في اليابان لـ90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سفارة دولة الإمارات في طوكيو عن تمديد فترة بقاء مواطني دولة الإمارات من حاملي جوازات السفر العادية، في اليابان لمدة تصل إلى 90 يوماً عوضاً عن 30 يوماً والمعمول بها سابقاً.

وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في اليابان، شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، ‏إنه سيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مؤكدا أن هذا التمديد سيسهل سفر مواطني الإمارات إلى اليابان لأغراض السياحة أو العمل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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