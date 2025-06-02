الامارات | الدرعي يستعرض المبادرات الإماراتية لإسعاد الحجاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في جدة، بحضور مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، أحمد راشد النيادي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونوه الدرعي بالتعاون المثمر مع وزارة الحج والعمرة، مشيداً بالجهود المتواصلة للمؤسسات السعودية في متابعة شؤون الحجاج وضمان راحتهم.

وأكد أن التوسّعات المستمرة في البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتأهيل الكوادر، عززت مكانة المملكة وجهودها الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، ما يسهم في تيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين لتقديم تجربة حج متميزة، تشمل تطوير الخدمات اللوجستية والصحية والتوعوية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتقديم خدمات ذكية ومستدامة، كما استعرض الدرعي مبادرات مكتب شؤون حجاج الإمارات الجديدة لهذا الموسم ومنصات التسجيل الرقمية، التي تعكس التزام الدولة بإسعاد الحجاج ورعايتهم وفق أعلى المعايير.

ويعكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون لخدمة الحجاج.

وتكثّف المملكة جهودها استعداداً لموسم حج 1446هـ، عبر منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والأهلية، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، وتقديم خدمات نوعية تعكس التطوّر في البنية التحتية والإدارة الذكية للحشود. وتأتي هذه الاستعدادات في ظل رؤية طموحة لتعظيم المنافع الدينية والاجتماعية والاقتصادية لموسم الحج.

ومن خلال جهودها المتواصلة، تؤكد المملكة التزامها بخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز دور الحج كمنصة جامعة تتكامل فيها القيم الروحية والمكتسبات الإنسانية والتنموية، بما يعكس مكانتها الريادية في العالم الإسلامي.